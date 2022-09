19h30 Médias : l’affaire Hassan Iquioussen qui va coûter cher à Gérald Darmanin

L’affaire de l’imam Hassan Iquioussen devient de plus en plus embarrassante pour le gouvernement et pour Gérald Darmanin. Sur les chaînes d’infos, les éditorialistes sont à un cheveu de réclamer la démission du ministre de l’Intérieur. Lequel fait le tour des plateaux pour tenter de rattraper le coup et sauver la face. Emmanuel Macron s’est-il embourbé dans son Conseil national de la Refondation ? A gauche, personne ne veut participer, à droite, ce n’est guère mieux. Même Edouard Philippe a décliné, tout comme Gérard Larcher, le très influent président du Sénat qui n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de cette initiative au président. Le droit à la caricature doit-il être encadré ? Pour Sandrine Rousseau, invitée sur le plateau de Quotidien, le droit à la caricature s’arrête là où commence le harcèlement. La députée NUPES EELV estime qu’il faut déconstruire notre façon de rire en 2022, une position jugée dangereuse pour de nombreux internautes. Après de longs mois de négociations, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique est arrivée ce jeudi à la centrale de Zaporijia, en Ukraine, prise par l’armée russe au mois de mars. Les Ukrainiens craignent que l’AIEA ne puisse pas travailler sur place comme elle l’entend, tandis que les Russes doutent de l’indépendance de la mission. Si une rentrée normale est déjà stressante, imaginez-vous une rentrée en présence de la Première ministre et du ministre de l’Education nationale. C’est ce qu’on vécu les élèves du collège d’Airainesn dans la Somme.