19h30 Médias : l’affaire Phillip Schofield révèle de nouveaux scandales chez ITV

La chaîne britannique ITV est au cœur d’un scandale depuis que l’animateur star de la matinale Phillip Schofield a dû quitter le groupe pour avoir dissimulé une liaison avec l’un de ses collègues bien plus jeune que lui, rencontré quand ce dernier était encore mineur. Depuis, de nouvelles révélations sont faites dans la presse chaque jour. Carolyn McCall, la patronne d’ITV, surnommée la “reine du woke” par les chaînes conservatrices, a été auditionnée sur l’affaire par une commission parlementaire. Malgré une enquête interne qui n’avait rien donné, certains hauts responsables de la chaîne sont accusés d’avoir été au courant. L’affaire Phillip Schofield a libéré la parole au sein d’autres émissions de la chaîne comme “Love Island” ou “X Factor”. La chanteuse Rébecca Ferguson, finaliste du télécrochet musical d’ITV en 2010 accuse la chaîne d’avoir refusé de mener une enquête interne sur des allégations de “manipulation mentale”, de “harcèlement” ou d’”obligation à signer des contrats musicaux”. Pendant ce temps, sur ITV, les animateurs font comme si de rien n’était. Aux Etats-Unis, un nouvel adversaire fera face à Joe Biden dans la primaire démocrate : Robert F. Kennedy Junior, le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Surtout connu pour ses prises de position complotistes et antivaccins pendant la pandémie, il avait choqué l’Amérique en comparant la vaccination obligatoire au régime nazi. Persuadé que son oncle a été tué par la CIA, il craint lui aussi pour sa vie et multiplie les sorties complotistes. Sa dernière théorie en date affirme que s’il y a davantage d’adolescents transgenres, c’est à cause de l’eau qu’ils boivent. Si sa victoire face à Joe Biden semble improbable, il ne faut pas pour autant le sous-estimer car sa cote de popularité a dépassé celle de l’actuel président. Mais dans les sondages, il reste bien loin derrière Joe Biden avec 15% contre 62%. Pour ne pas le faire monter dans les intentions de vote, Joe Biden refuse tout débat avec lui. Pour la presse, il aurait tort de mépriser Robert F. Kennedy Jr car Donald Trump, également candidat sulfureux et méprisé en 2016, l’avait finalement emporté. L’ancien président a d’ailleurs adoubé Robert F. Kennedy Jr. Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, a même poussé le candidat complotiste à se présenter à la primaire démocrate. Le neveu de John F. Kennedy plaît beaucoup à la droite trumpiste et est reçu avec les honneurs sur Fox News. Boris Johnson a quitté son poste de député suite au rapport accablant affirmant qu’il a menti au Parlement dans l’affaire du Partygate, des soirées en plein confinement. Le scandale s’est intensifié après la sortie d’une nouvelle vidéo montrant des membres de son parti en train de boire et danser lors d’une fête à Londres en pleine pandémie. Les députés ont sans surprise validé les conclusions du rapport sur l’affaire à 354 voix pour, dont celle de Theresa May et seulement 7 voix contre. A peine écarté de ses fonctions, Boris Johnson a retrouvé du travail en tant qu’éditorialiste pour le Daily Mail. La première chronique de l’ancien Premier ministre a régalé les commentateurs puisque Boris Johnson l’a consacrée à sa découverte d’une drogue miracle pour perdre du poids. Un onzième candidat s’est lancé dans la course à la primaire républicaine face au favori Donald Trump. Il s’agit du maire de Miami, Francis Suarez, un Républicain modéré qui n’a pas voté pour Donald Trump aux dernières élections. Mais des doutes subsistent sur sa légitimité : il est soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin. Cette affaire met le nouveau candidat dans l’embarras quand il doit condamner les récents déboires judiciaires de son concurrent Donald Trump. Politiquement, il joue sur ses origines cubaines pour attirer l’électorat hispanique. Il fait également de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami un argument de campagne. Même si le nombre de concurrents est de plus en plus important, Donald Trump devrait l’emporter.