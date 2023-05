19h30 Médias : l’agression du petit-neveu de Brigitte Macron scandalise la classe politique

Après l’agression violente de Jean-Baptiste Trogneux, neveu de Brigitte Macron, huit personnes ont été interpellées. Trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire, les autres relâchées. Parmi elles, un certain Jimmy, à peine relâché et déjà interrogé sur les chaînes d’info pour défendre sa version des faits, sans montrer aucun remord. Nicolas Sarkozy écope de trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire dite des écoutes. L’ancien président est condamné pour des faits de corruption et de trafic d’influence. La Cour d’Appel est allée au-delà des réquisitions en confirmant le premier jugement prononcé en 2020. Le 8 juin prochain, l’Assemblée devrait examiner le projet de loi visant à abroger la réforme des retraites. En théorie seulement. La majorité espère pouvoir empêcher le texte d’arriver jusque dans l’hémicycle en s’aidant de l’article 40, sa nouvelle arme pour faire barrage à l’opposition. La contre-offensive ukrainienne attendue depuis plusieurs semaines serait pour bientôt. Sur le front russe, la tension monte et l’armée ukrainienne s’est félicitée, ce mercredi, d’une première petite avancée à Bakhmout.