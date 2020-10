19h30 Médias : l’agression d’une jeune femme en jupe à Strasbourg a-t-elle été inventée ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Deux policiers ont été pris à parti, tabassés et blessés par balle dans le Val d’Oise dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place. Pour l’heure, les auteurs de l’agression sont toujours recherchés. La deuxième vague sera une « marée » : l’épidémie repart en force partout en France et devrait s’aggraver dans les semaines à venir. Au point qu’au gouvernement, on n’exclut désormais plus aucune option, y compris celle d’un reconfinement à l’échelle des villes ou des départements. Que s’est-il passé lors de l’agression d’une jeune femme à Strasbourg le 23 septembre dernier ? Les médias ont largement relayé l’histoire de cette jeune fille, agressée « parce qu’elle portait une jupe ». Depuis, aucun témoin, aucune image de vidéosurveillance n’a pu accréditer la version de la victime. Les médias et les politiques seraient-ils tombés dans un piège ? Aux Etats-Unis, c’est un Donald Trump requinqué et beaucoup trop maquillé qui a assisté au débat entre son vice-président et Kamala Harris, la peut-être future vice-président de Joe Biden.