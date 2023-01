19h30 Médias : l’Allemagne et les Etats-Unis annoncent la livraison de chars lourds en Ukraine

Hasard du calendrier, c’est ce mercredi 25 janvier, jour de l’anniversaire de Volodymyr Zelensky, que l’Allemagne a choisi d’annoncer la livraison prochaine de 70 chars Léopard 2. Des chars lourds et plus modernes que ceux dont disposent pour l’heure l’armée ukrainienne. La nouvelle a fait le tour des médias internationaux en quelques heures, alors que le Chancelier allemand, Olaf Scholz, refusait il y a encore peu de livrer ces chars à l’Ukraine. Depuis plusieurs jours, l’opposition ne jure plus que par les propos du « Monsieur Retraites » suédois, lequel dit regretter amèrement d’avoir repoussé l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans dans son pays. Un président de la République et une poignée d’éditorialistes triés sur le volet pour un déjeuner, l’histoire fait polémique. Mardi dernier, avant-veille de la grande journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée plusieurs journalistes éditorialistes bien connus. Les semaines passent et Brigitte Macron prend de plus en plus des allures de vice-présidente. Après ses propos sur le port de l’uniforme à l’école, la Première dame était l’invitée de RTL pour une interview qui est vite devenue très politique. Séquence historique ce mardi à l’Assemblée nationale. Le député Sébastien Pétavie, absent de l’hémicycle pour des soucis de santé depuis son élection, a finalement pu faire son entrée à l’Assemblée. Il devient le premier député en fauteuil roulant de l’histoire de la Vème République.