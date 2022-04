19h30 Médias : l’alliance anti-Macron à sens unique de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

Jeudi 31 mars, l’émission Élysée 2022 a réuni 6 des 12 candidats à l’élection présidentielle. Deux candidats, des deux extrêmes, discutent ensemble tout sourire. Ce n’est pas la première fois que les deux politiques s’affichent ensemble. Une manière de rappeler à Emmanuel Macron qu’une alliance contre lui au second tour est possible. Une situation qui rappelle celle de 2017, où Marine Le Pen avait ouvertement séduit les électeurs de La France Insoumise au moment du second tour. En cas de défaite cette année, Jean-Luc Mélenchon ne compte pas inciter ses militants à se rapprocher de l’extrême droite. La guerre continue en Ukraine… et désormais aussi en Russie. Pour la première fois, l’Ukraine a ciblé un dépôt de pétrole situé en Russie. Une action que le Kremlin n’apprécie guère et qui risque de peser sur la suite des négociations. Outre l’Ukraine, Vladimir Poutine souhaite aussi répondre aux sanctions occidentales. Tout le monde redoutait cette décision, le président russe l’a pourtant annoncé : la Russie pourrait faire payer son gaz en rouble. Les sanctions qui pèsent sur le pays ont fait chuter la monnaie russe, qui pourrait donc reprendre des couleurs si cette décision est appliquée. La campagne présidentielle passe aussi par l’égalité des temps de parole. Une règle qui arrange bien Jean Lassalle. Le candidat avait prévu quelques notes pour son interview sur BFMTV face à Apolline de Malherbe qui est vite devenue... lunaire. L’avant-dernier Médiamètre de la saison accueille Noëlle Ly de TF1 et LCI, Steve Jourdain de Public Sénat et Neïla Latrous de Franceinfo. Le scénario du duel Macron-Le Pen au second tour semble se dessiner, comme annoncé depuis des mois. Une situation qui pourrait profiter à la candidate d’extrême droite, à condition que les électeurs d’Éric Zemmour décident de se ranger de son côté.