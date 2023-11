19h30 Médias : l’armée israélienne lance un raid sur l’hôpital Al-Shifa de Gaza

Les regards du monde entier sont tournés ces dernières heures sur l’hôpital Ah-Shifa de Gaza, au cœur du conflit israélo-palestinien. L’armée israélienne a lancé un raid la nuit dernière vers une heure du matin sur cet établissement, plus grand complexe hospitalier de la ville, qui serait selon Tsahal un site militaire stratégique du Hamas. Face à cette offensive, qui aurait été rendue possible grâce à l’aide du renseignement américain, la communauté offensive appelle elle Israël à la retenue, alors que le porte-parole de Tsahal assure qu’aucun mal ne serait fait aux civils. L’hôpital, qui a été fourni en nourriture pour bébé, couveuses et autres fourniture médicales, abriterait un centre de commandement du Hamas et plusieurs otages. Actuellement, le Qatar et les Etats-Unis seraient en discussion afin de libérer 50 otages en échange d’un cessez-le-feu de trois jours. La position française et d’Emmanuel Macron sur le conflit israélo-palestinien apparaît parfois un peu trouble depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Vendredi dernier, son interview tranchée à la BBC a quelque peu éclairé les choses, appelant Israël à un cessez-le-feu et expliquant que le droit de se défendre avait ses limites. A l’international, cette position à contre-courant de celle des Etats-Unis ou de l’Allemagne semble quelque peu illisible. Et ce alors que la position du président français vis-à-vis de l’Etat hébreu semblait être renforcée quelques jours après les attaques terroristes sur le sol israélien. Mais tout a quelque peu changé après la visite du chef d’Etat français en Israël, et sa rencontre avec Benyamin Netanyahou, puis Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne. Il a finalement rééquilibré la position française face à un penchant jugé comme trop net du côté israélien. Dans ce Com 2027, Aymeric Caron était hier soir sur BFM TV et a dans un premier temps condamné la barbarie des massacres du Hamas suite à la diffusion du documentaire saisissant du 7 octobre dernier à l’Assemblée nationale. Et ce avant de demander à voir les images de Gaza. S’en suivra un échange houleux et un véritable dialogue de sourds sur le plateau. Sandrine Rousseau l’a joué elle « The Voice » dans l’hémicycle, immédiatement reprise par Yaël Braun-Pivet.