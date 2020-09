19h30 Médias : l’arrestation ultra médiatisée du rappeur Ademo de PNL

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis son arrivée à l’Intérieur, Gérald Darmanin use de la punchline : après « l’ensauvagement de la société », le ministre a voulu en remettre une couche sur la lutte contre la consommation de drogue. « Consommer de la drogue, c’est de la merde », a-t-il déclaré au Parisien. Une punchline qui n’est pas tout à fait la sienne puisqu’elle remonte en réalité à 1986. En parlant de consommation de drogue, une arrestation a fait la Une ce week-end : celle du rappeur Ademo, moitié du groupe PNL. Filmée par des passants, la vidéo de l’interpellation musclée du jeune homme a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Europe 1 va-t-elle nommer à la tête de son service politique un ancien journaliste de Valeurs actuelles ? Annoncée par le groupe, l’arrivée de Louis de Raguenel est loin de faire l’unanimité au sein de la rédaction. Enfin, un mauvais coup de com’ pour Donald Trump : ce week-end, The Atlantic a rapporté des propos que le président aurait prononcé lors de sa visite en France en 2018 selon lesquels il aurait qualifié les soldats morts au combat de "losers". On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias.