19h30 Médias : le calendrier du déconfinement étape par étape

C’est officiel : on a enfin un calendrier du déconfinement. Emmanuel Macron en a fait l’annonce cet après-midi dans la presse régionale. Un déconfinement en 4 étapes à partir du 3 mai prochain. Pourquoi avoir choisi de s’exprimer dans la presse régionale ? C’est la dernière brique d’une communication spéciale covid qui part un peu dans tous les sens depuis un an. Le chef de l’État a testé tous les formats de prise de parole médiatique, la presse régionale étant la dernière. Pour accélérer la vaccination, faut-il ouvrir les rendez-vous aux plus jeunes ? Si, pour l’heure, le gouvernement ne se prononce pas, le maire de Cannes David Lisnard a annoncé mercredi l’ouverture de la vaccination à tous les plus de 40 ans. De quoi faire enrager Olivier Véran avec qui l’élu est en froid depuis plusieurs semaines. En France, le vaccin AstraZeneca ne peut être inoculé qu’aux plus de 55 ans. Problème : souffrant de sa mauvaise presse, le vaccin trouve de moins en moins preneur en France. Pour accélérer la vaccination, faut-il permettre aux plus jeunes de se faire vacciner avec l’AstraZeneca, comme c’est le cas chez nos voisins allemands ? Après la publication de la très commentée tribune de Valeurs actuelles signée par 20 généraux à la retraite, le ministère des Armées a décidé de prendre des sanctions. Au Royaume-Uni enfin, rien ne va plus pour Boris Johnson. Après sa petite phrase polémique laissant entendre qu’il préférait « laisser s’empiler les corps par milliers » plutôt que d’avoir recours à un troisième confinement, le Premier ministre britannique fait face à un nouveau scandale. Il aurait déboursé 230 000 euros d’argent public – contre 35 000 euros autorisés - pour redécorer son appartement de fonction.