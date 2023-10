19h30 Médias : le conflit au Haut-Karabakh déclenche une crise diplomatique d’ampleur

Depuis quelques jours, le Haut-Karabakh est presque entièrement aux mains des forces azerbaïdjanaises, après l’exode de plus de 100 000 Arméniens. Face à ce drame, Catherine Colonna s’est rendue sur place pour affirmer le soutien de la France aux Arméniens de la région. La ministre des Affaires Etrangères a promis en ce sens un apport matériel militaire, ce qui n’a pas plus aux Azéris. L’ambassadrice de l’Azerbaïdjan en France tente elle d’expliquer la situation sur les plateaux de télévision. La France, elle, qui tient l’une des positions les plus fermes de l’Union européenne sur le sujet, accuse la Russie de complaisance. Pendant ce temps-là, Bruxelles se retrouve dans une situation délicate de par ses liens avec l’Azerbaïdjan pour ses importations de gaz. Un gaz désormais en partie russe. Depuis bientôt deux semaines, les éditorialistes politiques semblent bien démunis face à la part conséquente que prennent les punaises de lit sur les chaînes d’information. Une véritable psychose s’est emparée de nombreux médias qui font leurs gros titres sur ces petites bêtes. Pour les éditorialistes, ce n’est pas un sujet digne de mettre la vie politique sur la touche. Ce vendredi, aura lieu une importante réunion interministérielle à Matignon sur le sujet, et le gouvernement, qui apparait parfois peu convaincu par cette épidémie doit pourtant faire avec le ressenti des Français. Et les Unes des médias internationaux n’arrangent pas. A l’occasion du 65ème anniversaire de la Constitution, ce mercredi, Emmanuel Macron a déclaré vouloir « élargir le champ du référendum ». Un sujet d’un retour au référendum qu’il remet sur la table depuis des années, même si les thèmes en question apparaissent encore flous. Rapidement, la droite s’est emparée du sujet en annonçant un potentiel référendum sur l’immigration. Mais le sujet apparait risqué, et la majorité préfèrerait statuer sur des sujets moins clivants.