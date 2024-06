19h30 Médias : le conflit israélo-palestinien électrise l’Assemblée nationale

De vives tensions ce mardi à l’Assemblée nationale. En pleine réponse d’un ministre sur la situation à Gaza, Sébastien Delogu, député insoumis, brandit un drapeau palestinien. La présidente, Yaël Braun-Pivet, a immédiatement interrompu la séance. Le député s’est alors présenté devant les caméras et a assumé son geste. Il serait, selon lui, un appel à la reconnaissance, par la France, de l’État de Palestine, comme plusieurs pays européens l’ont fait ce mardi. Ce dimanche, Israël a lancé une frappe contre un camp de réfugiés à Rafah, au sud de Gaza. Plus de 45 personnes sont mortes et 250 blessées. En début de semaine, les réactions internationales se sont multipliées, Benjamin Netanyahou a reconnu une « erreur ». Si le climat se tend à l’Assemblée nationale, c’est également le cas à l’Assemblée italienne où ce député a lui aussi brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle hier ! Mais c’est surtout dans les rues du monde entier que les mobilisations se multiplient parfois avec des tensions... Comme à Londres au Royaume-Uni où près de 10 000 personnes étaient rassemblées hier soir, ou encore à la Haye au Pays-Bas ! Partout, la police est intervenue pour disperser les foules ! Ces mobilisations populaires dans le monde entier sont une manière de mettre la pression sur Benyamin Netanyaou. Mais pour le moment, rien n’y fait et l’offensive israélienne à Rafah se poursuit… L'actrice transgenre Karla Sofia Gascon a déposé plainte pour "outrage sexiste" après un tweet de Marion Maréchal, tête de liste aux européennes pour Reconquête, a appris l'AFP auprès de son avocat ce mercredi.

