19h30 Médias : le conflit israélo-palestinien s’invite à l’Assemblée

Mardi 28 mai, la séance a été suspendue à l’Assemblée nationale. En cause, le geste du député LFI des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu qui a brandi un drapeau de la Palestine alors que la situation à Gaza était évoquée. Colère de la présidente Yaël Braun-Pivet, suspension de séance, clash dans les couloirs et suspension du député LFI. Un coup d’éclat dénoncé par la majorité qui évoque une instrumentalisation à des fins électorales.

