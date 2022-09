19h30 Médias : le coup de bluff ukrainien qui a surpris l’armée russe

Alors que la guerre dure depuis plus de 200 jours, l’armée ukrainienne a réussi ce week-end une contre-offensive éclair dans le Nord-est du pays, contraignant l’armée russe à fuir. Une avancée à la Une de toute la presse internationale ce lundi. Une victoire rendue possible par un coup de bluff : alors que les Russes s’attendaient à une attaque dans le sud du pays – qui a bien eu lieu – l’armée ukrainienne a également lancé une offensive dans la région de Kharkiv, au nord-est, à la plus grande surprise de Moscou. Quatre jours après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II, les chaînes d’infos n’ont jamais tout à fait quitté leur édition spéciale. Sur les chaînes britanniques sont en boucle sur le sujet, suivie de près par les chaînes françaises qui ne ratent pas une minute des événements, de l’entrée en fonction officiel du roi Charles III au voyage du cercueil de la reine. A la Fête de l’Huma ce week-end, Fabien Roussel s’est mis à dos toute la NUPES une bonne fois pour toutes. En faisant l’éloge de sa « gauche du travail », le patron des communistes a énervé ses collègues, mais a au moins réussi à créer l’union… contre lui. Le Zevent, le téléthon du streaming sur Twitch a récolté 10 millions d’euros pour la cause environnementale. Emmanuel Macron, épinglé par les organisateurs pour son inaction, a tout de même profité de l’occasion pour les féliciter dans un étrange message vidéo. Yann Moix est le nouveau chroniqueur de Pascal Praud sur CNEWS. Tellement nouveau qu’il a visiblement oublié sur quelle chaîne il était lorsqu’il a voulu critiquer Éric Zemmour.