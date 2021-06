19h30 Médias : le couvre-feu est-il devenu inutile ?

Vendredi, l’Elysée a autorisé à titre exceptionnel le public de Roland-Garros à braver le couvre-feu pendant qu’au même moment, une fête était organisée aux Invalides, rapidement dispersée par les forces de l’ordre. Un décalage qui n’a pas manqué de faire réagir et qui pose la question : le couvre-feu à 23h est-il encore utile ? Emmanuel Macron a-t-il gagné son pari contre les scientifiques ? Alors qu’ils étaient presque unanimement pessimistes à l’approche des levées des restrictions, la catastrophe annoncée n’a pas eu lieu : les nouvelles contaminations continuent de descendre en flèche dans le pays. Mais sommes-nous tirés d’affaire pour autant ? Chez nos voisins britanniques, face à la flambée des cas du variant delta, le gouvernement a décidé de repousser la dernière date du déconfinement. Après 12 ans de pouvoir, Benyamin Netanyahou devra laisser son siège à son successeur fraîchement élu, Naftali Bennett. A 49 ans, cet ancien allié de Netanyahou, célèbre homme d’affaires et figure de l’extrême droite nationaliste et religieuse, l’a emporté avec une voix d’écart contre « Bibi ». Le sommet du G7 se tenait ce week-end au Royaume-Uni. Partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, on a pu voir les images de l’échange entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Un échange cordial, dans lequel le président de la République semble avoir l’avantage sur son homologue américain. Sur les réseaux sociaux de Joe Biden, l’histoire racontée semble un peu différente.