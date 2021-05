19h30 Médias : le couvre-feu est-il encore utile ?

La réouverture des terrasses a fait des heureux mercredi, à tel point qu’à 21h, heure du couvre-feu, ils étaient nombreux à ne pas vouloir abandonner leur verre. À Paris ou à Marseille, la police a dû intervenir pour fermer les établissements et pousser les clients à rentrer chez eux. À Rennes, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Avec la réouverture des terrasses et des lieux de culture et alors que les Français veulent souffler, une question revient de plus en plus régulièrement dans les débats : le couvre-feu a-t-il encore un sens ? Ne vaut-il pas mieux laisser les Français faire la fête en extérieur plutôt que de les renvoyer chez eux, où ils feront autant la fête, mais dans des espaces clos ? C’est en tout cas le choix de nos voisins européens. La photo a fait le tour du monde ces dernières 24h. Celle d’un sauveteur, tenant à bout de bras un bébé sauvé de la noyade après le naufrage d’une embarcation de migrants. Depuis quelques jours, plus de 8000 personnes ont tenté de rallier Ceuta, une enclave espagnole au nord du Maroc. Derrière cette crise migratoire se cache un conflit diplomatique entre l’Espagne et le Maroc. Depuis 11 jours, les bombardements se poursuivent entre le Hamas et Israël, malgré la pression de la communauté internationale. Mercredi, Joe Biden a durci le ton contre son allié historique, Israël. Un changement de discours souligné par la presse : il y a quelques jours, le président des États-Unis affirmait au contraire qu’Israël avait le droit de se défendre. Un revirement qui n’est pas sans rapport avec la rencontre de Joe Biden et de Rashida Talib. Cette élue du Michigan d’origine palestinienne est devenue la porte-parole de la situation à Gaza. Côté politique française, la presse est habituée aux critiques venues des hommes politiques. Il est en revanche plus rare qu’un ministre s’attaque à un média en particulier. C’est pourtant le cas d’Éric Dupond-Moretti : depuis plusieurs jours, le Garde des Sceaux tire à boulets rouges contre CNEWS.