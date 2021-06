19h30 Médias : le couvre-feu et le masque en extérieur, c’est fini !

Les Bleus avaient prévu de poser un genou à terre avant leur match contre l’Allemagne mardi soir pour dénoncer le racisme et les discriminations. Leur initiative, qui avait fait bondir l’extrême-droite, n’a finalement pas eu lieu. Que s’est-il passé ? Après 245 jours, le couvre-feu sera bientôt derrière nous. C’est l’annonce surprise du jour : Jean Castex a fait savoir ce mercredi que le couvre-feu à 23h serait levé dès ce dimanche, au lieu du 30 juin prochain comme prévu. Le gouvernement a également annoncé la fin du port du masque obligatoire en extérieur dès ce jeudi. Officiellement, on doit l’avancement de la fin des restrictions aux très bons chiffres du Covid. Officieusement, le gouvernement a surtout compris que la situation devenait impossible à gérer entre l’Euro, la fête de la musique et le retour du soleil. En bonus, ces bonnes nouvelles tombent pile à temps pour les élections régionales. À quatre jours du premier tour, une question hante la Macronie et LR : combien de régions vont basculer au Rassembler national ? Une région symbolise ce match annoncé : la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis des semaines, les deux principaux candidats, le RN Thierry Mariani et le LR Renaud Muselier, se livrent à un concours de punchlines. Avec visiblement plus de succès pour l’un que pour l’autre : selon le Figaro, Thierry Mariani est annoncé vainqueur dans tous les scénarios de second tour. Christiane Amanpour, star du journalisme américain, a annoncé devant des millions de téléspectateurs être atteinte d’un cancer des ovaires. La journaliste, connue pour avoir été sur tous les fronts de guerre et interviewé les dirigeants du monde entier, a profité de sa popularité pour faire de la prévention en direct et appeler toutes les femmes à prendre soin de leur santé.