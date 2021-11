19h30 Médias : le Covid est vraiment de retour, la preuve

Avec le retour des médecins et des épidémiologistes sur les plateaux de télévision, le doute n’est plus permis : le Covid est bel et bien de retour lui aussi. La France vient de passer la barre des 20 000 nouveaux cas par jour pour la première fois depuis fin août. À l’ère du vaccin, la situation de l’hôpital est suivie de près en priorité. D’après Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, il pourrait y avoir 1000 à 1400 nouvelles hospitalisations par jour pendant cette cinquième vague. Alors que la cinquième vague pourrait percuter la campagne présidentielle, rares sont les candidats qui semblent s’en préoccuper. À droite, seul Philippe Juvin, chef des urgences d’un hôpital parisien, tire la sonnette d’alarme. Pris à parti sur la situation des hôpitaux en France, le Premier ministre Jean Castex a poussé un très gros coup de gueule à l’Assemblée nationale cette semaine. Marine Le Pen, quant à elle, a bien compris que le sujet de la santé pouvait compter dans cette campagne. Elle était mardi à l’hôpital Necker pour annoncer une hausse des salaires des infirmiers en cas de victoire à la présidentielle. Après une première série de sondages toujours plus flatteurs, la popularité d’Éric Zemmour semble à l’arrêt. Dans les dernières études d’opinion, non seulement le polémiste ne progresse plus, mais il régresse même. Depuis plusieurs jours, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Éric Zemmour : il était ce mercredi cité à comparaître pour « complicité de provocation à la haine raciale et d’injure raciale » après des propos tenus sur CNEWS l’an passé. L’entrée du pronom neutre « iel » dans Le Petit Robert a provoqué une série de crises cardiaque chez les chroniqueurs de CNEWS. La guerre des étoiles est de retour : la Russie a volontairement détruit un ancien satellite soviétique en orbite. Conséquence de ce tir : 1500 débris du satellite détruit menace la station spatiale internationale où se trouvait Thomas Pesquet il y a encore quelques jours. À droite, à deux semaines du Congrès des Républicains, le président du Sénat Gérard Larcher a annoncé son soutien à Valérie Pécresse. À gauche, pas de ralliement mais les prémices d’une possible union. Le nouvel album d’Orelsan sort ce vendredi 19 novembre. Pour nous faire patienter, le chanteur vient de dévoiler l’un de ses nouveaux titres, « L’odeur de l’essence », un morceau très, très politique dans lequel tout le monde en prend pour son grade.