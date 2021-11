19h30 Médias : le Covid fait son grand retour

Après des semaines d’absence, l’épidémie de Covid est de retour. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce mercredi le retour du masque obligatoire pour les écoles de 39 départements. Alors que l’épidémie reprend, les médecins font leur grand retour sur les plateaux télé. La cinquième vague approche doucement, mais sûrement : pour s’en convaincre, il suffit de regarder la situation chez nos voisins. 120 dirigeants du monde d’entier se réunissent en ce moment à la COP26, la grande conférence pour le climat, à Glasgow, en Écosse. Tous veulent montrer qu’ils se soucient de l’avenir de la planète, mais tous ou presque ont fait le déplacement en… jets privés. 400 avions ont atterri en Écosse depuis le début de la conférence, ce qui équivaut à 13 000 tonnes de CO2. Le retour de Sophie Pétronin au Mali, un an après sa libération, embarrasse l’État français. L’ex-otage a réagi aux propos du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui la qualifiait « d’irresponsable ». Depuis quelques jours, Xavier Bertrand met les bouchées doubles. Le candidat au Congrès LR veut reprendre la main sur le favori des militants, Michel Barnier, et multiplie les prises de paroles, quitte à se répéter. Éric Zemmour retourne au bercail. Ce jeudi, CNEWS lui offre 1h30 d’antenne dans l’émission qu’il a dû quitter à cause du CSA. Pendant ce temps, sur BFMTV, le polémiste est porté disparu : depuis 24h, aucune allusion à Éric Zemmour. Sans doute que la chaîne a déjà explosé le temps de parole alloué au probable candidat. On a vu cette semaine que faire du porte-à-porte était un exercice risqué. Après Elisabeth Borne, c’était au tour de Gabriel Attal d’aller réveiller les Français pour leur parler d’Emmanuel Macron.