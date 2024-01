19h30 Médias : le crash Amélie Oudéa-Castéra

Julien Bellver En savoir plus sur

Amélie Oudéa-Castéra a déclenché une polémique dont elle risque d’avoir du mal à se défaire. La fraîchement nommée ministre de l’Education a provoqué un tollé en annonçant publiquement avoir mis ses enfants dans le privé, lequel serait plus stable que le public, toujours selon la ministre. Depuis, le service pompiers du gouvernement travaille d’arrache-pied, mais les dernières informations publiées dans Libération – notamment – ne devraient pas faciliter les choses. 5 déplacements en 5 jours, le nouveau Premier ministre est partout. Pour ses débuts à Matignon, Gabriel Attal veut jouer l’hyper-présence en assurant une hyper-communication. Dans le Pas-de-Calais, le Val-d’Oise, en Bourgogne ou dans les Yvelines, le Premier ministre est allé à la rencontre des Français en suivant un plan – de com’ toujours – très bien rodé. La course à la Maison Blanche commence officiellement ce lundi avec un top départ dans l’Iowa, où les électeurs Républicains sont appelés à voter pour élire celui qui les représentera. A condition que lesdits électeurs parviennent jusqu’aux bureaux de vote. Un froid glacial s’est abattu sur le pays, de quoi en démotiver certains. C’est la surprise de ce lundi : Emmanuel Macron s’invite en prime time sur TF1, France 2 et toutes les chaînes d’information en continu ce mardi soir. Le président accordera, dès 20h15 depuis l’Elysée, une conférence de presse à une centaine de journalistes. Une conférence qu’on prévoit déjà XXL, comprendre très, très longue. La dernière conférence de presse d’Emmanuel Macron remonte à 2019, au lendemain de la crise des gilets jaunes et du « Grand débat ». Gérald Darmanin aurait-il du mal à accepter son nouveau patron ? L’auto-reconduit ministre de l’Intérieur a laissé échapper, dans Le Figaro, qu’il prépare déjà sa sortie du gouvernement.