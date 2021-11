19h30 Médias : le débrief de l’allocution d’Emmanuel Macron

21 millions de Français étaient devant leur télévision mardi soir pour écouter la prise de parole d’Emmanuel Macron, diffusée sur pas moins de huit chaînes de télé. L’allocution a duré 27 minutes, dont 11 consacrées au Covid. Sur les plateaux, les journalistes ont tout décrypté, même la voix du président qui, ça n’aura échappé à personne, était trois fois plus grave que d’habitude. Kamala Harris est en visite en France. La vice-présidente des États-Unis a visité l’Institut Pasteur, doit participer aux commémorations du 11 novembre et rencontrer Emmanuel Macron pour finir le travail diplomatique après le clash des sous-marins australiens. Ça faisait plusieurs semaines qu’on n’avait pas entendu parler de Kamala Harris et pour cause : aux États-Unis, la vice-présidente est tombée à 28% d’opinions favorables, le chiffre le plus bas de l’histoire. Le mouvement MeToo est-il en train d’accoucher d’un nouveau hashtag d’ampleur ? Depuis plusieurs jours, on voit apparaître des centaines de témoignages sous le #balancetonbar. Tout est parti de Belgique, il y a un mois : dans un bar d’un quartier étudiant, un serveur est visé par 17 plaintes pour viol. Il aurait drogué à leur insu ses victimes. Plusieurs rassemblements sont organisés pour réclamer la fin de l’impunité. Depuis, les témoignages de femmes victimes, droguées à leur insu, se multiplient. Selon un sondage Harris Interactive/Challenges, Éric Zemmour serait désormais à 18 ou 19% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. C’est +1% depuis le dernier sondage soit… pas grand-chose étant donnée la grosse marge d’erreur. Ce non-événement, les soutiens d’Éric Zemmour ont toutefois su en tirer parti. Willy Schraen, le président de la Fédération des chasseurs, ne compte faire aucune concession pour 2022. Invité sur RMC ce mardi, il a prévenu les candidats à la présidentielle qu’ils seront nombreux à vouloir son soutien. Gérard Leclerc, le chroniqueur politique et éternel souffre-douleur de l’Heure des pros sur CNEWS va-t-il rester à l’antenne ? Après une énième remontrance venue de Pascal Praud, on est à deux doigts de lancer un hashtag pour le soutenir.