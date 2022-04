19h30 Médias : le débrief du débat Emmanuel Macron vs Marine Le Pen

2h49 de débat, 15 millions et demi de téléspectateurs, 35 000 mots, voilà pour les chiffres du débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans le détail on a assisté à : un faux départ, des mots clés, des références inattendues et des postures très commentés sur les réseaux sociaux. Pendant le débat de l’entre-deux tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont enchaîné les chiffres, les imprécisions, parfois les contre-vérités. On démêle le vrai du faux. Avant le débat de l’entre-deux tours, on avait entendu beaucoup de promesses. Ont-elles été tenues ? Sans surprise, pas toutes, ni du côté des candidats, ni de l’organisation. Tout au long des 2h49 minutes qu’auront duré le débat de l’entre-deux tours, la posture d’Emmanuel Macron a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Et au moins aussi longtemps après sur les chaînes d’infos. Le président sortant a passé sa soirée avachi sur son siège ou sur affalé sur la table devant lui.