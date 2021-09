19h30 Médias : le décollage raté de Xavier Bertrand

Le week-end s’annonce chargé pour les amoureux de la politique. Samedi soir, Éric Zemmour retourne chez Laurent Ruquier pour la première interview promo de son dernier livre « La France n’a pas dit son dernier mot ». Quant à dimanche, c’est l’embouteillage : Édouard Philippe sera dans Sept à Huit sur TF1, où il devrait annoncer la création de son micro-parti, Marine Le Pen sera ensuite au JT de 20h pour annoncer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle et sur France 2 Anne Hidalgo devrait elle aussi annoncer le début de sa campagne. Dans toute cette agitation, il y en a pour qui c’est calme, trop calme : Xavier Bertrand. Le décollage tant attendu dans les sondages n’arrive toujours pas. Après avoir passé l’été à faire un Tour de France du selfie vidéo sur Instagram, le président de la région Hauts-de-France a décidé de changer de stratégie. Xavier Bertrand a renfilé son costume-cravate et débite son programme de façon nettement plus solennelle au cours de discours officiels avec peu de public mais beaucoup d’espoir de reprise sur les chaînes d’infos. Mais même là, c’est pas gagné. Depuis 20 jours, la journaliste Liseron Boudoul est en Afghanistan et couvre pour TF1 la mise en place du nouveau régime. Cette semaine, les Talibans ont durci le ton et plusieurs journalistes ont été arrêtés et torturés. Si les Talibans se montrent plus prudents avec les journalistes occidentaux, il devient de plus en plus difficile de travailler pour ceux encore sur place. Angela Merkel vit ses derniers jours au pouvoir. Le 26 septembre prochain, l’Allemagne devra désigner son nouveau ou sa nouvelle chancelière. Ils sont trois sur la ligne de départ : Armin Laschet, successeur désigné et membre du CDU, le parti d’Angela Merkel, l’écologiste Annalena Baerbock et le social-démocrate Olaf Scholz. Même sur les cours de tennis, on sait faire la fête comme dans n’importe quel rassemblement sportif. La preuve avec cette supportrice américaine et son cul-sec de bière.