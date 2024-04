19h30 Médias : le déficit public de la France en plein dérapage ?

5,5% c’est le chiffre du déficit en 2023, révèle l’INSEE. La dette publique française atteint elle 110,6% du PIB fin 2023, a précisé l’Institut national de la statistique et des études économiques. C’est moins qu’en 2022, où elle s’affichait à 111,9%, mais presque un point de pourcentage au-dessus de la prévision du gouvernement (109,7%). Une « situation désastreuse » pour les uns, un « dérapage » pour les autres. Bruno Le Maire attribue le dérapage sans précédent du déficit à de mauvaises surprises sur les recettes : -21 milliards d’euros et réaffirme la promesse de revenir sous 3 % de déficit en 2027. Ce qui va nécessiter un effort sans précédent. Les quinze pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU haussent le ton. Après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité a adopté ce lundi, pour la première fois, une résolution exigeant un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza. Les Etats-Unis, qui étaient à l’initiative d’un premier texte présenté vendredi, se sont abstenus. La Russie et la Chine, qui avaient fait valoir leur veto en fin de semaine dernière, ont, cette fois, approuvé la résolution. La résolution adoptée par 14 voix pour, et une abstention, « exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan » qui a déjà commencé il y a deux semaines, devant « mener à un cessez-le-feu durable » et « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ». Faut-il écrire un livre quand on est candidat à une élection importante ? Le journaliste Jean-François Achilli est pointé du doigt pour avoir collaboré secrètement à un livre politique pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. D'après des propos rapportés par Le Monde, Jean-François Achilli a assuré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de connivence avec la tête de liste du RN pour les élections européennes. Le Monde rappelle que Jordan Bardella souhaitait sortir un livre intitulé "Jordan" dans lequel il retraçait son histoire dans une quinzaine de chapitres. Pour son éditrice, Lise Boëll, désormais à la tête de Mazaine, maison du groupe Vivendi, il manquait sept chapitres dédiés à la politique pour finir l'ouvrage. C'est à ce moment que Jean-François Achilli aurait été approché et qu'il aurait collaboré avec Jordan Bardella jusqu'à fin février 2024 au moins. Mais la révélation de cette collaboration aurait modifié les plans de Jordan Bardella, furieux des fuites.

En savoir plus sur Julien Bellver