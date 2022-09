19h30 Médias : le discours choc du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

Les dirigeants du monde entier sont réunis depuis ce lundi à New York pour la 77ème Assemblée générale de l’ONU. Lundi, son Secrétaire général, Antonio Guterres, a livré un discours coup de poing pour mettre en garde les dirigeants du monde entier sur les crises actuelles et à venir. Rien ne va plus à NUPES. Après Adrien Quatennens, c’est au tour de Julien Bayou d’être visé par des accusations de violences envers les femmes. Ces deux affaires s’ajoutent à une liste déjà très longue pour la gauche et mettent la NUPES et la France insoumise dans un embarras qui devient palpable, comme en témoigne cette conférence de presse donnée ce mardi matin par LFI. Elle s’appellait Mahsa Amini, elle avait 22 ans. Arrêtée en Iran pour non-port du voile et pour « tenue inappropriée », elle est morte dans des circonstances encore troubles. Depuis l’annonce de son décès, l’Iran s’enflamme. Joe Biden était l’invité de la célèbre émission « 60 Minutes » sur CBS News. Et il a multiplié les gaffes, au point de forcer la Maison-Blanche à contredire ses propos dans la foulée. Le ministre du Travail Olivier Dussopt recevait les syndicats pour une première réunion sur la réforme des retraites… qui ne s’est pas tout à fait passée comme prévu. Que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet ? Entre les deux personnalités, c’est loin d’être l’amour fou. L’Opinion révèle ce lundi que la présidente de l’Assemblée a obtenu un entretien mensuel avec le président… pas dénué d’hostilité.