19h30 Médias : le discours de Volodymyr Zelensky face aux députés français

Tout juste un mois après l’invasion de son pays par la Russie, Volodymyr Zelensky s’adressait aux députés français ce mercredi. Pendant quinze minutes, le président ukrainien a appelé les entreprises françaises à cesser tout commerce avec la Russie et la France à poursuivre ses actions pour amener Vladimir Poutine à la paix. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky est partout. En plus d’être devenu en quelques semaines un chef de guerre, il est aussi devenu le roi de la communication. Avec des prises de paroles toujours très médiatisées, il veut faire réagir l’Occident et garder les caméras du monde braquées sur la situation de son pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, le porte-parole de Vladimir Poutine a tenu une interview surréaliste destinée à terroriser le monde en le menaçant d’une attaque nucléaire. Si rien ne semble indiquer que le Kremlin prépare une telle attaque, leurs discours, relayés sur les chaînes d’État n’ont qu’un objectif : utiliser la menace pour effrayer l’Occident. Face à l’Assemblée nationale ce mercredi, Volodymyr Zelensky a appelé les entreprises françaises à quitter la Russie. Parmi elles, le groupe Total, sous pression depuis le début de la guerre en Ukraine. Le groupe a annoncé l’arrêt de tout achat de pétrole à la Russie d’ici la fin de l’année. Mardi soir, le Palais des sports de Paris accueillait « Le Grand débat », une soirée organisée par l’hebdomadaire Valeurs Actuelles et Les Éveilleurs, association liée à la Manif pour Tous. L’objectif : réunir toutes les droites du pays pour qu’elles échangent et, qui sait, gouvernent ensemble. Mais rien ne s’est passé comme prévu : la soirée s’est vite transformée en meeting en faveur d’Éric Zemmour et le piège s’est refermé sur les intervenants. Pendant que les droites françaises se réunissaient à l’appel de Valeurs Actuelles, Marine Le Pen était sur BFMTV pour son grand oral. La candidate du Rassemblement national y a surtout parlé de pouvoir d’achat, son nouveau sujet de prédilection, avant de faire une mise au point sur la situation en Ukraine.