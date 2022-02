19h30 Médias : le duel de meetings Marine Le Pen vs Éric Zemmour

L’ancienne ministre Nathalie Loiseau vous manquait ? Ça tombe bien, elle est de retour. En revanche, elle continue à dire des conneries. Ce week-end, elle a donc jugé bon de vouloir œuvrer pour la solidité de l’Europe en lui demandant de ne pas être « une grosse Suisse molle ». Nos voisins et amis suisses ont apprécié. Qui dit campagne présidentielle, dit meetings politiques. Ce week-end, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Fabien Roussel étaient donc sur le pont partout en France, pour le plus grand bonheur des chaînes d’infos. Sans surprise, les meetings qui ont monopolisé le plus d’antenne sont ceux de l’extrême droite, présentés comme un duel « Marine Le Pen vs Éric Zemmour ». Emmanuel Macron est arrivé ce lundi en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et discuter de la crise en Ukraine. Une rencontre scrutée par toute la scène internationale ainsi que les médias. Après des mois d’inquiétude, la tenniswoman Peng Shuai est sortie du silence dans une longue interview accordée au journal français L’Équipe. Le 2 novembre dernier, la joueuse avait posté un message sur les réseaux sociaux affirmant avoir été agressée sexuellement par un ancien dirigeant chinois. Ensuite, plus rien. Dans les colonnes du quotidien pourtant, la joueuse assure qu’il s’agit d’un simple malentendu et dément même avoir jamais disparu. Éric Zemmour déteste France Inter, mais il ne peut pas refuser l’invitation d’une radio qui rassemble plus de 4 millions d’auditeurs chaque matin. Le polémiste d’extrême-droite était donc face à Léa Salamé et Nicolas Demorand ce lundi matin. Marine Le Pen, l’Angela Merkel des années 2020 ? On s’attendait à tout, sauf à ce que le Rassemblement national choisisse cette comparaison pour crédibiliser sa candidate. Valérie Pécresse était sur France 5 ce week-end et, face à des spécialistes, la candidate a eu du mal à dérouler son discours habituel. Mais sur ses réseaux sociaux, Valérie Pécresse a su publier des extraits coupés à la seconde près pour éviter toute mauvaise publicité. Dernier à monter sur la scène ce week-end, le communiste Fabien Roussel a offert un véritable show politique à ses militants. Il en a fait des caisses et les chaînes d’info ont a-do-ré.