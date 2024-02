19h30 Médias : le feu de paille autour de François Bayrou

C’est un véritable feu de paille. Alors qu’il se voyait déjà en haut de l’affiche gouvernementale, dans un rôle particulier de super-ministre conseiller privilégié d’Emmanuel Macron, François Bayrou va finalement rester à la mairie de Pau. Depuis hier soir et la dépêche de l’AFP en ce sens, les journalistes politiques tournent en boucle sur le sujet sur les chaînes d’information. Et c’est le principal concerné qui a lui-même procédé à l’annonce. Et la situation a même viré en « crise politique majeure » pour certains car l’homme politique de 72 ans en a profité pour tacler la méthode du gouvernement en place. Pour beaucoup, son égo aurait parlé, insatisfait de ce qu’on lui proposait. Au sein de son propre parti du MoDem, le député Jean-Louis Bourlanges a publié un communiqué à charge contre François Bayrou, jugeant la situation comme « politiquement inepte et moralement dégradant ». Les députés du MoDem se retrouvent désormais devant un dilemme alors que sur les 249 de la majorité présidentielle, 51 font partie du parti de François Bayrou. Ce dernier a tenté de s’expliquer sur France Info ce matin, sans réussite. On l’attendait depuis le début de semaine, mais finalement rien. Reporté chaque jour depuis mardi, le remaniement n’a toujours pas eu lieu et le casting gouvernemental toujours pas dévoilé donc. Sur les plateaux des différentes matinales, aucune trace de membre du gouvernement. Seule Elisabeth Borne, ancienne Première ministre s’est exprimée sur le sujet. Selon les commentateurs, cela ne devrait désormais plus tarder et un nom revient avec insistance pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra. L’onde de choc autour de Judith Godrèche se poursuit. Ce mercredi, l’actrice a déclaré avoir déposé plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle avait eu une relation lorsqu’elle avait 14 ans et lui 40. Mais ce ne serait pas le seul à avoir abusé d’elle lorsqu’elle était mineure. C’est désormais Jacques Doillon, réalisateur du film « La fille de 15 ans », dont le rôle principal était justement tenu par Judith Godrèche, qui se retrouve dans la tourmente après les révélations de l’actrice. Une plainte a également été déposée à son encontre. Dans son livre « Point de côté » écrit à l’âge de 22 ans, la femme de cinéma appelait déjà au secours au fil des pages. Le journal « Le Monde » dévoile à travers une nouvelle enquête que d’autres actrices ont été victimes de Benoît Jacquot avec un mode opératoire similaire. Pendant ce temps-là, 41 nouvelles femmes se sont manifestées auprès du magazine Elle afin de mettre en cause le célèbre psychanalyste, Gérard Miller. Dans ce COM2027, le retour médiatique d’Adrien Quatennens invité ce mercredi de France 2, qui s’est lancé dans une opération « mea culpa ». Pour certains Insoumis, ce retour sur le devant de la scène viserait à ralentir l’ascension médiatique et politique de François Ruffin. Xavier Bertrand, lui, entame déjà sa campagne 2027 en mettant face-à-face Paris et la province.

