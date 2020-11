19h30 Médias : le film rocambolesque de la nuit électorale américaine

En savoir plus sur Yann Barthes

On savait que l’élection américaine promettait d’être mouvementée, mais même les plus aguerris ont été surpris. A J+1 du vote, les résultats définitifs se font attendre et pourraient encore prendre plusieurs jours. De quoi créer la cacophonie chez les deux candidats : chez Donald Trump, on se proclame déjà vainqueur tout en dénonçant une « fraude massive » et en menaçant de faire intervenir la justice, tandis que chez Joe Biden, on promet au président sortant une défaite cuisante devant la Cour s’il venait à contester les résultats du vote. En France aussi, on a suivi toute la nuit l’avancée du vote aux Etats-Unis. Pour l’occasion, les chaînes d’info ont multiplié les éditions spéciales et les envoyés sur place. Avec cette élection américaine, on en aurait presque oublié que la France est toujours confinée. Les chiffres du Covid sont catastrophiques : les contaminations explosent et les hôpitaux sont au bord de la rupture. La deuxième vague pourrait être plus dure que la première, en mars dernier.