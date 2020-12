19h30 Médias: le gouvernement a-t-il moins bien géré la crise sanitaire que ses voisins ?

En savoir plus sur Yann Barthes

A la Une de tous les médias depuis mercredi soir, la disparition de Valérie Giscard d’Estaing. Il est 22h42 quand Europe 1 sort l’info la première. Il faudra attendre 23h05 et une dépêche AFP pour que le reste de la presse embraie. Rapidement, les chaînes d’info passent en spécial, appellent spécialistes politiques et proches de l’ancien président à lui rendre hommage en plateau ou en duplex. Et envoient leur sujet « nécro » déjà prêtes depuis de longues semaines. Des sujets truffés d’images de l’INA, la plus grosse banque d’archives de la télévision française. Sur le front de la pandémie, un rapport pointe déjà les bonnes actions et les faux pas du gouvernement dans sa gestion de la crise. 220 pages qui compilent 130 heures d’auditions et se montrent très critiques contre le gouvernement. Critiqué par l’opinion, recadré par son président, Gérald Darmanin a fait ce que fait tout ministre dans la tourmente : une belle interview dans Paris Match. Dans l’Express, le portrait du ministre de l’Intérieur est moins flatteur, on y apprend notamment que les tensions sont grandissantes avec Jean Castex. Aux Etats-Unis enfin, Donald Trump a donné sa première véritable allocution depuis sa défaite et il est plus en forme que jamais.