19h30 Médias : le gouvernement a-t-il sous-estimé le risque de contagion dans les restaurants ?

Ce mercredi signe le début de la nouvelle étape du déconfinement. Sur les chaînes d’infos, on a eu droit à des duplex depuis tous les lieux qui rouvrent aujourd’hui ou qui élargissent leur capacité d’accueil, parmi lesquels les restaurants qui peuvent de nouveau accueillir des clients en intérieur. Mais est-ce bien raisonnable ? Le gouvernement a-t-il vraiment pris en compte le risque de contagion ? Le Stade de France a retrouvé une partie de son public mardi soir à l’occasion du match entre la France et la Bulgarie. 5 000 personnes avaient reçu une dérogation pour braver le couvre-feu à 21h et assister au match depuis les tribunes, une première depuis des mois. Dans un stade qui peut accueillir 80 000 personnes, pourquoi avoir réuni les 5 000 supporters dans la même tribune ? Pour ce résultat, à quoi bon fixer une jauge à 5 000 personnes et pas 10 000 ou 15 000 ? Depuis 24h, les médias ne parlent plus que de la gifle reçue par Emmanuel Macron lors de son déplacement dans la Drôme. Dans la classe politique, la séquence indigne et inquiète et, c’est assez rare pour être souligné : tout le monde fait bloc derrière le président. Tout le monde, sauf Éric Zemmour. Dans 10 jours auront lieu les élections régionales et dans la dernière ligne droite, les candidats donnent tout pour grappiller quelques voix. En Île-de-France, Valérie Pécresse est allée chercher le soutien de Gim’s pour rafler le vote de la jeunesse. Mais il ne suffit pas d’avoir une personnalité appréciée des 18-34 ans pour avoir l’air « jeune ». Aux États-Unis, Kamala Harris vient de démarrer sa toute première tournée internationale. Au Mexique et au Guatemala, la vice-présidente a adressé un message de fermeté à ceux qui souhaitent immigrer illégalement aux États-Unis. Un discours qui est loin de faire l’unanimité dans le camp démocrate.