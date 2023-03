19h30 Médias : le gouvernement entrouvre la porte à la reprise des discussions avec les syndicats, sous conditions

Après la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la porte du dialogue semble s’entrouvrir entre le gouvernement et les syndicats. La Première ministre Elisabeth Borne souhaite recevoir les leaders des principaux syndicats à Matignon dans les prochains jours. Mais auront-ils leur mot à dire sur l’ordre du jour ? Dans la presse ce mercredi, on a senti une légère inflexion du gouvernement : s’il est désormais OK pour parler des retraites, pas question en revanche de revenir sur le report de l’âge légal à 64 ans. Alors que les images d’affrontement entre les forces de l’ordre et les manifestants se multiplient ces dernières semaines, la police met le paquet sur sa communication pour préserver sa réputation. Sur BFMTV mardi soir, on a assisté à une grande opération de réhabilitation avec un reportage sur la Brav, tant décriée depuis quelques jours. Le Monde publie ce mercredi un enregistrement audio des affrontements à Sainte-Soline ce week-end. Cet « enregistrement qui prouve que le SAMU n’a pas eu le droit d’intervenir », comme le présente le quotidien, a été enregistré par la Ligue des droits de l’Homme et envoyé à plusieurs rédactions. L’Assemblée nationale a un nouveau gadget : un chronomètre qui déroule à chaque prise de parole dans l’hémicycle, de quoi ne jamais dépasser les deux minutes maximum par question au gouvernement. Le week-end dernier, France 2 a diffusé une séquence étrange à l’Assemblée, rendue possible grâce à des micros attachés à la veste de plusieurs députés de l’hémicycle, parfois de façon visible, parfois non.