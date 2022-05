19h30 Médias : le gros lapsus de George W. Bush sur la guerre en Ukraine

A Dallas ce mercredi, le 43ème président des Etats-Unis, George W. Bush, s’en est pris à Vladimir Poutine qu’il accuse d’avoir entrepris une « invasion totalement injustifiée de l’Irak ». En oubliant, peut-être, que le dirigeant russe a envahi l’Ukraine et qu’il est celui qui a lancé la guerre en Irak. Jérôme Peyrat n’est officiellement plus candidat LREM aux élections législatives. Face à la polémique, l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron, condamné pour violences conjugales, a retiré sa candidature mercredi. Il était sur RMC ce jeudi matin pour s’expliquer. Jérôme Peyrat n’est pas le seul candidat à embarrasser la majorité. Michel Fanget, candidat du Modem, pourtant condamné à une peine d’inéligibilité dans une affaire d’escroquerie, a décidé de se présenter malgré tout, jugeant sa peine « injuste ». Après le Covid, place à la variole du singe. Plusieurs cas d’une maladie rare ont été détectés en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. D’après l’OMS, dans la grande majorité des cas, la maladie se guérit d’elle-même. Elisabeth Borne a fait son premier déplacement de Première ministre ce jeudi 19 mai aux Mureaux, dans les Yvelines. Seule, puisque le nouveau gouvernement n’est toujours pas nommé. Une attente qui commence à mettre les journalistes sur les nerfs, mais pas que. Chez Les Républicains aussi, la situation se tend entre ceux qui pourraient être recrutés par la majorité et le patron du parti, Christian Jacob. Une reconversion sur C8 pour l'ancienne ministre ? Après des jours d’attentes et de vaines promesses, la NUPES a enfin dévoilé son programme pour les élections législatives. 650 propositions et quelques « nuances » sur des sujets qui coincent entre les partis.