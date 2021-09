19h30 Médias - Le Médiamètre : la com’ d’Éric Zemmour décryptée par les journalistes

Nouvelle rubrique dans le 19h30 Médias du week-end : le « Médiamètre ». Tous les vendredis, 3 experts journalistes décrypteront pour nous la stratégie de communication de la semaine. On commence, sans surprise, par celui qui a saturé l’espace médiatique cette semaine : Éric Zemmour. Pour en parler, Julien Bellver a interrogé Louis Hausalter de Marianne, Romain Herreros du HuffPost et Neïla Latrous de France Info. On poursuit avec les nouveautés avec « MapMedia », le tour du monde des infos médias politiques vues nulle part ailleurs. Si on parle beaucoup de la présidentielle en France, partout dans le monde d’autres élections déchaînent les passions. Au Canada, Justin Trudeau affronte ce lundi une élection pour le moins périlleuse. Le Premier ministre canadien a remis son mandat en jeu, mais pourrait bien le regretter. Sa campagne, régulièrement perturbée par des antivax, ne se passe pas tout à fait comme prévu. En Allemagne, après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel va céder sa place dans un peu plus d’une semaine. La chancelière, d’habitude très réservée, s’est laissée aller à une déclaration de fin de mandat plutôt inattendue. En Chine, l’actuel président Xi Jinping a officiellement lancé sa campagne pour 2022. Une campagne qui devrait être assez simple à mener puisqu’il ne rencontre aucun concurrent. Enfin, au Royaume-Uni, la chaîne « GB News » qui devait être un grand Fox News à l’anglaise est pour l’instant un immense échec. Même le journaliste fondateur, Andrew Neil, a mis les voiles.