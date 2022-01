19h30 Médias – Le Médiamètre : qui d’Anne Hidalgo ou de Taubira peut tenir le coup jusqu’au premier tour ?

Elles sont toutes les deux de gauche, jouent sur le même terrain, appellent au rassemblement de leur camp plus que jamais divisé et pourtant, Anne Hidalgo et Christiane Taubira semblent déterminées à aller jusqu’au bout de l’élection. Et ce peu importe le résultat de la primaire populaire de la gauche qu’elles appelaient de leurs vœux. Pour décrypter les candidatures de la maire de Paris et de l’ancienne Garde des Sceaux, Julien Bellver s’entoure des journalistes Laurence Peuron de France Inter, Mathilde Guenegan de TF1/LCI et de Jacques Paugam du Point. 14 ans après sa libération, Ingrid Betancourt a décidé de revenir sur la scène politique colombienne. Pour s’imposer, la Française a décidé de tout miser sur sa personnalité et son histoire, mais reste une figure controversée dans le pays. Les Pays-Bas sont sous le choc après une tornade de révélations autour de l’émission « The Voice » locale. Trois personnalités de l’émission sont mises en cause pour des faits de harcèlement et d’abus sexuels sur des participantes. À Hong-Kong, la politique « Zéro Covid » ne laisse rien passer. Après l’identification d’un cluster dans une animalerie, le gouvernement a décidé de rafler tous les hamsters du magasin afin de les euthanasier. Pire, les personnes ayant récemment acheté un hamster ont été fermement invitées à s’en séparer. Un vrai crève-cœur qui a choqué Hong-Kong.