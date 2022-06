19h30 Médias – Le Médiamètre : le débrief de l'année politique vu par un casting all-stars de journalistes

Ce vendredi 24 juin marque le dernier Médiamètre de la saison. À cette occasion, Julien Bellver nous fait le debrief de l'année politique. Pour l'occasion, il a réuni un casting de choc : cette fois, il n’a pas fait appel à trois, mais à neuf experts de la politique. Quel est le mot qui qualifie, selon eux, le mieux cette saison politique ? Quelle a été la personnalité politique de l’année ? Quel a été le plus grand échec politique ? Comment peut-on qualifier ce second tour des législatives ? Après le revers essuyé lors de ces élections, Emmanuel Macron est-il capable de changer sa façon de diriger le pays et ses troupes ? Marine Le Pen peut-elle être élue présidente de la République en 2027 ? Nathalie Saint-Cricq et Caroline Roux de France Télévisions, Bruce Toussaint et Apolline de Malherbe de BFM, Alain Marschall et Olivier Truchot de RMC, Elizabeth Martichoux et Ruth Elkrief de LCI, et Jean-Michel Aphatie de LCI répondent à toutes nos questions.