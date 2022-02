19h30 Médias – Le Médiamètre : Valérie Pécresse peut-elle s’imposer comme adversaire crédible face à Emmanuel Macron ?

Cette semaine dans son Médiamètre, Julien Bellver s’intéresse à la campagne de Valérie Pécresse. Vainqueure surprise du Congrès de la droite, la candidate peine à s’imposer comme l’adversaire principale d’Emmanuel Macron. Avec nos trois experts du week-end, Marion Mourgue du Figaro, Sarah Paillou du JDD et Hadrien Bect de FranceInfo on décrypte la stratégie de Valérie Pécresse, entre prunchlines et grand écart politique. La présentatrice star, Whoopi Goldberg, est suspendue de l’antenne d’ABC pour au moins deux semaines après des propos polémiques sur la Shoah. Au cours d’un débat sur « Maus », une bande-dessinée sur la Shoah récemment interdite dans le Tennessee, Whoopi Goldberg a déclaré que l’Holocauste n’était « pas une question de race ». Des propos qui ont immédiatement fait réagir et poussé la chaîne ABC à la suspendre provisoirement de l’antenne. Thierry Beccaro tient sa revanche : la version américaine de « Motus » cartonne outre-Atlantique. Rebaptisé « Wordle » et décliné en format jeu vidéo, ce nouveau phénomène fait sensation. La télé américaine en fait même des tutos à l’antenne. Une vague rose a envahi le Parlement portugais : le Parti socialiste a emporté haut la main les élections législatives en décrochant une majorité absolue. Des scores dont peut seulement rêver la gauche française.