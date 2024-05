19h30 médias : le meurtre de Matisse enflamme la droite

Samedi 27 avril, le jeune Matisse, 16 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau lors d’une bagarre à Châteauroux. Des insultes xénophobes seraient à l’origine de ce déchaînement de violence. Le meurtrier est d’origine afghane, ce qui a une nouvelle fois relancé le débat sur l’immigration dans notre pays et le laxisme de la justice. Depuis samedi, la droite et l’extrême-droite se sont emparées de l’affaire : Marion Maréchal, Jordan Bardella ou encore Éric Ciotti ont tous commenté l’affaire sur les réseaux sociaux, malgré les appels à la prudence du père de Matisse.

En savoir plus sur Julien Bellver