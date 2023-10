19h30 Médias : le monde entier saisi par l’horreur en Israël

Plusieurs médias évoquent un « 11 septembre israélien ». Depuis samedi, les attaques sur le sol israélien ont été particulièrement sanglantes et dramatiques, avec à l’heure actuelle un lourd bilan de 700 morts, de plus de 2000 blessés et de 150 personnes toujours en captivité. C’est l’acte de guerre le plus meurtrier depuis la naissance de l’Etat juif en 1948, 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour. Le Hamas, qui sème la terreur depuis samedi a pris par surprise l’Etat israélien en attaquant par la mer, par les airs, et par les terres. L’organisation terroriste affirme avoir lancé plus de 5000 roquettes. Tout a commencé tôt samedi matin en plein Shabbat et fêtes religieuses juives. Des images angoissantes ont rapidement tourné en boucle sur les chaînes d’information et notamment celles de milliers de jeunes réunis dans une rave party dans le désert du Neguev, attaqués de toute part. Bilan, plus de 260 morts. A la télévision israélienne, de nombreuses mères de famille apparaissent démunies et en larmes après l’annonce de la mort de leurs enfants ou de leurs disparitions. L’armée israélienne a rapidement riposté en visant elle des quartiers de Gaza. Une riposte soutenue par Joe Biden et la communauté internationale. Le ministre de la Défense israélienne a lui annoncé la mise en place d’un siège de la bande de Gaza. Après les scènes d’horreur en Israël tout le week-end, les réactions politiques françaises ne se sont pas faites attendre. Parmi elles, celles de la France Insoumise qui parle d’une « offensive armée » qui a refusé de condamner sans réserve l’attaque du Hamas, et qui s’est attirée les foudres du gouvernement et de l’opposition. Jean-Luc Mélenchon a lui demandé un « cessez-le-feu », qui a amené Elisabeth Borne a évoqué une certaine ambiguïté de la figure majeure de l’extrême gauche française. Globalement, l’ensemble de la classe politique soutient Israël, l’extrême droite en tête.