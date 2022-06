19h30 Médias : le Parlement européen vote l’interdiction des voitures diesel et essence

Il ne sera bientôt plus possible de vendre une voiture diesel ou essence. Le Parlement européen a voté l’interdiction des véhicules thermiques à l’horizon 2035. Treize ans avant l’échéance, l’interdiction suscite déjà beaucoup de réactions passionnées. Pourtant, ce n’est pas encore gagné : le texte devra être voté par les chefs d’États européens avant d’être transposé dans les lois de chaque pays. En attendant, l’interdiction de la vente de véhicules thermiques crée déjà des tensions, même chez des gens qui d’ordinaire s’entendent à merveille. Sur CNEWS, on a pu assister à un clash entre Nadine Morano, député européenne, et Pascal Praud, pas du tout d’accord sur la question. J-2 avant le premier tour des élections législatives. Peut-on s’attendre à une surprise législative ? La NUPES peut-elle s’imposer face à la majorité ? Emmanuel Macron a-t-il sous-estimé la dynamique de la gauche ?