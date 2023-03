19h30 Médias - Sexe, drogue et corruption : le parti du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en pleine polémique

Corruption, sexe et drogues… Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez est au cœur d'un scandale en Espagne. Depuis des jours, les médias espagnols sont en boucle sur cette affaire qui implique des députés du parti au pouvoir. Cette semaine, les révélations se sont enchaînées avec la diffusion d'extraits d'auditions de justice et de photos très compromettantes. Une affaire qui pourrait coûter très cher au parti socialiste en place, à quelques mois des élections législatives. Cette semaine, l'état américain du Tennessee a été le premier du pays à légiférer contre les « drag shows ». Dans la ligne de mire des anti-drag-queens : les spectacles « drag » à destination des enfants. Sur les réseaux sociaux, les opposants aux drag-queens appuient leurs arguments à l'aide d'extraits de vidéos sortis de leur contexte. La polémique est telle qu'elle est même remontée jusqu'à la Maison-Blanche, alors qu'une dizaine d'états pourraient suivre l'exemple du Tennessee. Il a pris ses fonctions hier. L'élection de Petr Pavel, 61 ans, date pourtant de fin février. Ce pro-européen est devenu président de la République tchèque. Un changement radical de politique dans le pays, qui s'est dernièrement rapproché de la Russie et de la Chine. Ancien général, chef d'état-major et chef du commandement militaire de l'OTAN, Petr Pavel a également été fait officier de la Légion d'honneur en France. La Chine a accueilli un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il se nomme Qin Gang, et est un fidèle de Xi Jinping. Âgé de 56 ans, le nouveau chef de la diplomatie chinoise est un homme plein de contradictions. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères, Qin Gang a été ambassadeur de Chine aux Etats-Unis.