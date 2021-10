19h30 Médias : le pass sanitaire étendu au 31 juillet 2022

Mercredi soir, le gouvernement est passé à un cheveu du couac. Plutôt qu’à un cheveu, il est passé à une voix de l’échec : les députés de la majorité ont voté la prolongation du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet, avec une toute petite voix d’avance. Les députés de l’opposition ont appliqué la bonne vieille technique dite du « rideau » : ils ont tous débarqué au dernier moment, par surprise, pour mettre en échec la majorité. Emmanuel Macron, filmé tout sourire et sans masque en train de danser avec ses amis footballeurs à l’Élysée, l’image n’a pas vraiment plu à François Ruffin. Le député Insoumis ne s’est d’ailleurs pas privé de le faire remarquer à l’Assemblée nationale mercredi. 24h après, la séquence d’Éric Zemmour braquant des journalistes avec une arme n’en finit pas de créer le boxon chez les médias et les politiques. Sur CNews, sans surprise, la séquence fait bien rire, mais de nombreux responsables politiques ont été choqués par la séquence. Sur les chaînes d’infos aussi, on s’interroge : s’il ne faut pas répondre à toutes les provocations d’Éric Zemmour, faut-il quand même écouter ce qu’il dit ? Le polémiste a donné une longue interview à la chaîne Youtube Thinkerview. Il y a déroulé ses thèmes favoris et ses obsessions : la colonisation et l’immigration, parfois en usant de citation pas vraiment crédibles. Aux États-Unis, Donald Trump lance son propre réseau social, « Truth Social » (« Vérité ») - il fallait oser. L’ancien président a trouvé le moyen d’exister sur le web après avoir été banni de Twitter et de Facebook il y a dix mois. Farandole de livres politiques en cette rentrée littéraire. Il y a ceux des anciens présidents, mais aussi ceux des ministres : en quelques semaines à peine, ils ne sont pas moins de sept à avoir publié leurs écrits. Une répétition qui commence à agacer Emmanuel Macron. Dans son livre « Affronter », François Hollande tape sur l’actuel président et liste les défauts de la gauche actuelle. Soutiendra-t-il la candidate de son parti, Anne Hidalgo ?