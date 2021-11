19h30 Médias : Le Petit Robert s’explique après l’entrée du pronom neutre "iel"

Une polémique à peu de frais squatte les plateaux des chaînes d’information en continu depuis 24h : celle de l’arrivée dans Le Petit Robert du pronom neutre « iel ». Même les 20h ont été contaminés pour ce qui plus une petite évolution qu’une véritable révolution. Une petite évolution qui ne plaît pas à tout le monde, Jean-Michel Blanquer et les allergiques au wokisme, présents en grand nombre sur CNEWS, en tête. Face à l’ampleur de la polémique, Le Petit Robert lui-même s’est fendu d’une réaction. La politique a cela de passionnant qu’elle évolue très vite : en une dizaine de jours, Éric Zemmour est passé du candidat n°1, suivi et débattu partout au candidat dont on doute finalement de l’intérêt. Depuis 48h, le polémiste traverse le premier gros trou d’air de sa campagne. En plus de sondages défavorables, Éric Zemmour s’est vu poser un lapin par la Royal Institution de Londres qui devait accueillir sa conférence. Un coup dur pour le polémiste : Londres est un passage obligé pour un candidat en recherche de donateurs. Tout comme Genève, ville de nombreux et généreux donateurs, qui a elle aussi refusé de recevoir Éric Zemmour Avec la reprise de l’épidémie de Covid dans le pays, faut-il rendre leur gratuité aux tests ? Depuis qu’ils sont devenus payants, le dépistage est moins fréquent et représente donc un risque de fausser le suivi épidémique. Plusieurs médecins, ainsi que Jean-Luc Mélenchon invité au JT de TF1 mercredi soir, plaident pour un retour à la gratuité des tests. C’est une histoire judiciaire inimaginable : aux États-Unis, deux hommes emprisonnés depuis plus de 20 ans pour le meurtre du militant des droits civiques Malcolm X vont être relâchés. Leur liberté, ils la doivent à… Netflix. La plateforme de streaming avait relancé malgré elle l’enquête en diffusant un documentaire sur l’assassinat de Malcolm X. Emmanuel Macron sera-t-il réélu sans difficulté en 2022 ? Après les retombées positives dans les sondages de son allocution, le président devrait également donner une conférence de presse début décembre. Emmanuel Macron ne s’était pas prêté à l’exercice depuis avril 2019. La venue d’Emmanuel Macron dans sa ville a-t-elle profondément transformé Robert Ménard ? Le maire de Béziers, soutien du Rassemblement national, n’avait jamais été aussi tendre avec le chef de l’État.