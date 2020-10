19h30 Médias : le Premier ministre Jean Castex est-il victime de mépris de classe ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Si l’on en croît les chaînes d’infos, on se dirige tout droit vers un couvre-feu dans les grandes villes placées en alerte maximale. Depuis 48h, l’information tourne en boucle sur tous les plateaux et partout on s’interroge sur l’horaire : tout le monde chez soi dès 20h, 21h ou 22h ? En réalité, des éléments de langage ont été distilés un peu partout dans les médias par le gouvernement, pour tester l’opinion et les réactions. Emmanuel Macron veut-il pallier au manque d’autorité de son Premier ministre en prenant lui-même la parole ce mercredi à 20h ? C’est en tout cas ce qu’il se murmure dans les médias ces dernières 48h. Jean Castex a-t-il du mal à trouver sa place de chef du gouvernement dans l’opinion ? Depuis son arrivée à Matignon, le Premier ministre est la cible de moqueries, voire carrément de mépris de classe à cause de ses origines et surtout de son… accent. On a eu du mal à croire que l’idée venait d’eux et pourtant : le Sénat a voté cette nuit un amendement qui supprime la possibilité de fermer les… boîtes de nuit. Etats-Unis enfin, Donald Trump était en meeting mardi soir en Pennsylvanie. Un meeting qui ressemblait furieusement à celui de lundi, avec le même discours à un détail près : cette fois, il a imité son adversaire, Joe Biden.