19h30 Médias : Emmanuel Macron poursuit sa tournée diplomatique au Proche-Orient

Emmanuel Macron voulait une visite « utile »... Il faudra sans doute du temps avant d’en observer les premiers effets mais déjà, une question alimente les chaînes infos depuis hier. Et quand on joue à l’équilibriste, attention à la chute… Les pourparlers s’intensifient autour d’un cessez-le-feu humanitaire ! Et vous allez le voir cela risque d’être très compliqué car sur ce sujet, personne n’est d’accord !