19h30 Médias : le Rassemblement National grand vainqueur de la Commission Mixte Paritaire

Depuis lundi dernier, le brûlant sujet autour de la loi « immigration » affole l’actualité française. Après avoir débuté ce lundi, la fameuse Commission Mixte Paritaire a finalement rendu son verdict et été « conclusive » sur le texte « immigration ». Après des heures de négociations, différents coups de théâtre, des interruptions, et quelques trahisons, le Rassemblement Nationale en est sorti grand vainqueur car le texte est largement inspiré de ses propositions. Marine Le Pen a elle annoncé qu’elle voterait ce texte. Les Républicains sont eux aussi les grands gagnants de ces deux jours de discussions à huit clos. Le texte devrait être voté au Sénat. Face à ce constat, certains ministres de l’aile gauche de la majorité menacent de démissionner ce mardi soir, alors que les échanges étaient particulièrement tendus entre l’extrême gauche et la majorité. Depuis hier, les chaînes d’information ont tout tenté pour en savoir plus, alors qu’un point de blocage majeur animait les débats entre les députés et les sénateurs autour des aides au logement. Alors que Gérard Depardieu est depuis quelques jours au cœur de la tourmente suite à la révélation de propos polémiques dans l’émission « Complément d’enquête », notamment, la famille de l’acteur monte au créneau dans le média. Ce lundi soir, c’est sa fille Julie qui était invitée sur le plateau de Cnews pour défendre son père. Mais les prises de position des proches dans ce genre d’affaires ont rarement un impact positif, alors que l’acteur est accusé d’agressions sexuelles. Certaines personnalités comme Patrick Sébastien tentent tout de même de venir en aide à l’une des figures majeures du cinéma français. Mais il semble désormais presque certain que plus personne ne souhaite travailler avec lui, alors que sa Légion d’honneur lui sera possiblement retirée. Mais quand est-il de la responsabilité du cinéma français toutes ces années ? En écho au conflit israélo-palestinien, les Houtis, des rebelles du Yémen harcèlent les navires commerciaux qui naviguent en Mer Rouge, depuis le 7 octobre dernier. L’objectif de ces rebelles, soutenus par l’Iran est tout simplement de prendre en otage le commerce international. Les images de propagande diffusées par le groupe armé ont fait le tour du monde, jusqu’à pousser les armateurs à suspendre leurs activités au cœur de cette zone suite à la multiplication d’attaques. Problème, 12% du trafic maritime mondial passe ici, et les répercussions économiques pourraient être conséquentes. Pendant ce temps-là, les Etats-Unis ont rassemblé leurs partenaires et notamment la France, le Royaume-Uni, ou l’Espagne, afin de faire face aux Houtis, qui officient via des drones chargés d’explosifs. Mais comment s’y prendre ?