19h30 Médias : le récit de la victoire de Joe Biden

Au terme de 4 jours qui ont dû paraître interminable pour les Américains et les journalistes locaux, Joe Biden a finalement été déclaré vainqueur de l’élection samedi, à 11h24 heure locale. C’est CNN la première à envoyer l’info, rapidement suivie par les autres chaînes. Même Fox News, pourtant proche du président, se résigne à s’aligner après un ultime quart d’heure de vérification. Seule la chaîne One American News, 100% pro-Trump, se refuse à déclarer Joe Biden « président élu ». Une fois la nouvelle officielle, les supporters de Joe Biden s’en sont donnés à cœur joie dans les rues du pays. Le futur président et sa vice-présidente, Kamala Harris, ont ensuite donné un long discours le soir-même, appelant à rassembler le pays. Au milieu de tout ça, Donald Trump semble être le seul à n’avoir pas accepté la défaite. A ce jour, le président américain refuse de concéder la victoire à Joe Biden. Il a déjà prévu plusieurs recours en justice pour contester l’élection et, pour y parvenir, fait depuis plusieurs jours appel aux dons de ses supporters. En France enfin, les chiffres du Covid sont très mauvais. Ce week-end, le pays a passé la barre des 40 000 décès liés au coronavirus et, dans la rue comme dans les médias, l’abattement emble prendre le dessus. Pourtant, dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran avait une petite bonne nouvelle à partager. De quoi y croire un peu.