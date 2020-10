19h30 Médias : le récit de l'attaque de Nice vu par les médias

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce jeudi, les chaînes d’infos avaient tout prévu : une spéciale reconfinement toute la journée pour décrypter les dernières annonces d’Emmanuel Macron. L’actualité en aura décidé autrement. Dès 10h, l’annonce de l’attaque terroriste d’une église à Nice a fait basculer les chaînes en édition spéciale. Et très vite, les politiques se sont bousculés sur les plateaux et en duplex. A peine plus de deux heures après l’attaque de Nice, un texte publié par l’ancien Premier ministre malaisien sur Twitter fait froid dans le dos. Dans une série de 16 tweets, il s’en est pris à l’Occident et a fait savoir que « les musulmans ont le droit de tuer les Français ». Une fois encore, la modération des contenus haineux sur les réseaux sociaux se retrouve au cœur de l’actualité. Le reconfinement est-il la faute à pas de chance ? Depuis plusieurs jours déjà, et Emmanuel Macron l’aura répété à plusieurs reprises pendant son discours, on assure avoir « tous été surpris » par la violence de la deuxième vague épidémique. Etait-elle vraiment si inattendue que cela ?