19h30 Médias : le reconfinement est-il inévitable ?

Il n’y a pas si longtemps, tous les journalistes politiques s’accordaient à dire qu’Emmanuel Macron avait réussi son pari, celui du non-reconfinement. Désormais, ils changent tous leur fusil d’épaule. Face à l’aggravation de la situation sanitaire en Île-de-France, la perspective d’un confinement est plus que jamais d’actualité. Et ça fait des jours qu’on nous y prépare. Pour cause : on se rapproche dangereusement du pic de la deuxième vague dans les services de réanimations du pays. 4239 personnes sont actuellement en soins intensifs en France. C’est à peine moins que le 16 novembre dernier, où 4903 personnes étaient admises en réanimation. Dans l’actualité judiciaire en France : ce mercredi devait s’ouvrir le procès Bygmalion à Paris. Le Tribunal doit décortiquer le financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2002. Le procès est finalement renvoyé : un des avocats, souffrant du Covid, ne peut être présent pour les audiences. Nos journalistes Sophie Dupont et Fanny Duvot étaient quand même sur place pour recueillir les témoignages des 11 prévenus convoqués.