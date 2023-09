19h30 Médias - Le séisme au Maroc à la Une des titres mondiaux

Ce week-end, un violent séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a frappé de plein fouet le Maroc. Le bilan provisoire fait état de plus de 2500 morts en ce lundi 11 septembre, et tout autant de blessés. Niveau dégâts, des milliers de villages ont été rayés de la carte. Très vite, la presse internationale a fait ses gros titres sur cette catastrophe, des Etats-Unis à l’Italie, en passant par la Belgique. Les reporters sont arrivés en nombre sur place durant le week-end, ce qui n’a pas ravi certains Marocains, qui prennent peur pour l’attractivité touristique du pays. Depuis 48 heures, la question de l’aide française est au centre des débats. Alors que les relations entre la France et le Maroc semblent particulièrement tendues, certaines ONG se sont retrouvées bloquées à l’aéroport au moment de vouloir rejoindre les terres marocaines, et la polémique a sans surprise pris de l’ampleur. Si le gouvernement a semblé tout faire pour étouffer au plus vite la polémique, les réactions ont été diverses selon les partis politiques. La réaction du roi Mohammed VI s’est faite longuement attendre. C’est seulement 24 heures après le drame que le roi du Maroc s’est exprimé à la télévision, avant de se rendre 72 heures après les faits sur le terrain. Mohammed VI n’était, semble-t-il, pas au Maroc au moment du séisme.