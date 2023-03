19h30 Médias : le Sénat valide l’article 7 de la réforme des retraites

Première victoire pour le gouvernement : le Sénat a adopté mercredi soir l’article 7 de la réforme des retraites qui prévoit de reculer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une victoire qu’Elisabeth Borne doit essentiellement à la droite, menée au Sénat par Bruno Retailleau. Lors de l’hommage national à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron a fait savoir sa volonté d’inscrire l’IVG dans la Constitution. L’Assemblée nationale et le Sénat y étant favorables, Emmanuel Macron avait deux options : passer par un referendum ou convoquer le Congrès pour faire voter le texte. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Ukraine a été touchée par la plus grosse vague de missiles depuis plusieurs semaines. Au total, 81 missiles russes se sont abattus sur dix régions du pays en représailles aux frappes ukrainiennes des derniers jours. Kharkiv, Kherson, Kiev et surtout Lviv, à l’ouest du pays, ont été particulièrement touchées. Dans la capitale, 40% des foyers sont depuis privés d’électricité et de chauffage. Discrète depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, Marine Le Pen faisait son retour médiatique sur France Inter ce jeudi. Un retour qui se résume en deux stratégies : ne pas s’embarrasser du fond et esquiver. Où est passée Elisabeth Borne ? Au plus fort de la mobilisation contre la réforme des retraites, la Première ministre est aux abonnés absents. Les journalistes ont donc profité de son déplacement à Plaisir ce jeudi pour l’interroger. Marlène Schiappa était l’invitée de « C ce soir » sur France 5 mercredi soir. La Secrétaire d’État et ancienne ministre de l’égalité femmes-hommes faisait face à plusieurs féministes, dont l’autrice Andréa Bescond, laquelle lui a reproché son manque d’action féministe. Entre les deux femmes, le ton est rapidement monté.